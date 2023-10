Kaisheim

Auto kracht in Bank: "Froh, dass nichts Schlimmeres passiert ist"

Mit Planen provisorisch "repariert" ist der Schaden an der Bankfiliale in Kaisheim.

Plus Nach dem ungewöhnlichen Unfall in Kaisheim läuft der Betrieb in der Bankfiliale wieder normal. Die Höhe des Sachschadens steht noch nicht genau fest.

Hoher Sachschaden ist - wie bereits gemeldet - am Dienstag bei einem eher ungewöhnlichen Unfall mitten in Kaisheim entstanden. Zum zweiten Mal innerhalb weniger Tage in der Region landete ein Auto in einem Gebäude.

In Kaisheim verwechselte laut Polizei eine Autofahrerin, die an der Neuhofstraße direkt neben dem Eingang der dortigen Raiffeisen-Volksbank-Filiale parkte, das Gas- mit dem Bremspedal. Der Wagen, ein relativ neuwertiger SUV, schoss geradeaus in das Foyer der Bank und durchbrach dabei die Glaselemente. Der Pkw verfehlte nur ganz knapp eine Betonsäule.

