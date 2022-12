Auto rollt davon und kracht gegen Laterne

Ein Wagen, der in Kaisheim gegen eine Laterne rollt, verursacht einen Schaden von 1000 Euro.

Als sie ihr Auto am Dienstagabend in Kaisheim gegenüber einer Arztpraxis geparkt hat, dürfte sich eine 21-Jährige nichts Böses gedacht haben. Dann rollte der Wagen laut Polizei davon. Als die 21-Jährige zurück zum Auto kam, war dieses schon in Bewegung. Es prallte gegen eine Straßenlaterne. Geschätzter Schaden: 1000 Euro. (AZ)