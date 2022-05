Autofahrer erfasst auf B2 ein Reh und fährt danach weiter

Eine unbekannte Person fuhr nach einem Wildunfall bei Kaisheim einfach weiter. Danach wurden weitere Fahrzeuge durch das zurückgelassene Tier beschädigt.

Am Freitagabend hat sich auf der B2 im Bereich Kaisheim ein Wildunfall ereignet, bei dem ein Reh tödlich erfasst worden ist. Der Fahrer des in den Unfall verwickelten Fahrzeugs setzte seine Fahrt in Richtung Norden jedoch fort, ohne sich um das liegengebliebene Tier zu kümmern. Danach fuhren mehrere Verkehrsteilnehmer über das Kadaver, wobei deren Autos beschädigt wurden. Die Polizei teilt dazu folgendes mit: Wer in einen Verkehrsunfall verwickelt ist, ist nach den Umständen verpflichtet, die Unfallstelle abzusichern beziehungsweise zu räumen. Bei Unterlassen kann dies straf- und zivilrechtliche Folgen haben.

Im vorliegenden Fall entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 2800 Euro, weshalb ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr eingeleitet wurde. Wer sachdienliche Hinweise zum Unfallverursacher geben kann, wird gebeten, die Polizei Donauwörth unter Telefon 0906 / 70 66 70 zu kontaktieren. Die Polizei weist darauf hin, dass die Entgegennahme eines Wildunfalls für viele Versicherungen Voraussetzung für die Schadensregulierung ist. Zudem habe der Unfallverursacher in aller Regel keinen Grund, durch die Meldung bei der Polizei irgendwelche Nachteile zu befürchten. (AZ)