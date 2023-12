Autofahrer prallt wegen Glätte gegen die Leitplanke

Erneut führt die Glätte zu einem Unfall im Landkreis Donau-Ries: Ein junger Mann verliert bei Kaisheim die Kontrolle über seinen Wagen.

Bei einem Autounfall hat es zwischen Kaisheim und Sulzdorf gekracht. Ein 23-Jähriger war der Polizei zufolge am Donnerstag um 4 Uhr auf der Verbindungsstraße zwischen den beiden Orten unterwegs. In einer Linkskurve unmittelbar nach dem Kreisverkehr verlor der junge Mann die Kontrolle über sein Fahrzeug, offenbar weil er seine Geschwindigkeit nicht an die Eisglätte anpasste.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den Inhalt der dpa anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die dpa-infocom GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten. Die Einwilligung kann jederzeit von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Der Wagen kam ins Schleudern und in der Folge nach links von der Fahrbahn ab. Das Auto prallte in die Leitplanke, ein abgerissener Stoßfänger verblieb an der Unfallstelle. Der Gesamtschaden beläuft sich auf schätzungsweise 9000 Euro. Der 23-Jährige fuhr zunächst nach Hause, teilte den Unfall dann aber sofort telefonisch der Polizei mit. Diese zeigte ihn wegen nicht angepasster Geschwindigkeit an. (AZ)

Lesen Sie dazu auch