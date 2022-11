Kaisheim

12:00 Uhr

Beißende Satire über Putin & Co. im Thaddäus in Kaisheim

Plus Der deutsch-russische Comedian Nikita Miller sinniert über den Kreml, erzählt Geschichten aus dem Leben und begeistert, ohne sich von Pointe zu Pointe zu hangeln.

Wie der Machthaber im Kreml in Moskau tickt, kann sich der gebürtige Russe Nikita Miller nicht erklären. Wie die Menschen in Russland fühlen, denken und handeln, weiß er aber. Der Kabarettist spricht viel über seine Familie und dann auch noch darüber, dass er so kleine Orte wie Kaisheim kenne, sei er doch Anfang der 90-er mit seinen Eltern in ein 600-Seelen-Dorf im Schwabenland gekommen. Mehr Besucher hätte der Comedy-Abend im Thaddäus verdient gehabt, meint Wirt Jürgen Panitz, "denn Miller ist wirklich ein Knaller".

