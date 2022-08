Betörende Klänge im Kaisersaal in Kaisheim – und alle stimmten mit ein

Plus Beim Benefizkonzert für die Flut-Opfer der Gemeinde Schuld im Ahrtal scharte Erna Dirschinger Musiker und Publikum um sich – und sammelte viele Spenden ein.

Es ist diese unnachahmlich unterhaltsame Mischung, die aus Erna Dirschingers Konzerten jene kurzweiligen Spektakel macht, die die Besucher den Blick auf die Uhr vergessen lassen: ausgezeichnete Musikanten, betörende Klänge, ein leidenschaftlicher Chor, große Vielfalt und stilistische Mischung, die einfach nur fröhlich macht. Dazu bewegende Worte und kostbare Gedanken.