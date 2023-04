Betrüger ergaunert sich Zigaretten aus Automaten

Ein Unbekannter gelangt an die Daten der Debitkarte einer Frau aus der Gemeinde Kaisheim. Auf diese Weise gelangt der Täter an Zigaretten.

Ein Unbekannter ist auf noch nicht bekannte Weise rechtswidrig an die Daten der Debitkarte einer Frau aus der Gemeinde Kaisheim gelangt und hat sich damit Zigaretten ergaunert. Mithilfe der Daten zog sich der Täter an mehreren Tagen im April Zigarettenpackungen in einem Gesamtbetrag von 124 Euro aus Automaten. Das Opfer, 79, ließ sofort nach Kenntnis der Abbuchungen die Karte sperren und erstattete Anzeige.

Die Polizei ermittelt wegen Computerbetrugs mittels rechtswidrig erlangter Daten von Zahlungskarten sowie wegen des Ausspähens von Daten. Die Polizeiinspektion Donauwörth bittet um Hinweise. Telefon: 0906/706670. (AZ)