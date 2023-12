Betrunkener landet mit Auto im Unterholz

Bei Kaisheim ist es am Sonntagmorgen zu einem Unfall gekommen. Ein Autofahrer wollte einem Reh ausweichen. Doch Probleme bereitet nun nicht nur das kaputte Auto.

Ein 38-jähriger Autofahrer war am Sonntag gegen 6 Uhr auf der Kreisstraße von der B2 her kommend in Fahrtrichtung Kaisheim unterwegs, als er aufgrund eines angeblich auf der Fahrbahn stehenden Rehs ausweichen musste, daraufhin ins Schleudern geriet und anschließend in einer leichten Rechtskurve nach links von der Fahrbahn abgekommen ist. Dort fuhr der Mann ins Unterholz.

Am Fahrzeug wurde die Front komplett beschädigt und die Airbags lösten aus. Es entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 8500 Euro. Den Sachschaden am Unterholz beziffert die Polizei auf etwa 300 Euro. Der Fahrer selbst erlitt eine Unterarmprellung sowie Schmerzen im Bereich der Brust. Er wurde im Krankenhaus ärztlich behandelt. Bei der Unfallaufnahme wurde bei dem Fahrer deutlicher Alkoholgeruch festgestellt; außerdem befanden sich mehrere Bierflaschen im Fahrzeug. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab ein Promillewert von 0,69 in der Atemluft. Die Polizeibeamten ordneten daraufhin eine Blutentnahme an, der Führerschein wurde sichergestellt. (AZ)

Lesen Sie dazu auch