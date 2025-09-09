Icon Menü
Kaisheim: Bilderbuchkino und Lesewanderung

Kaisheim

Bilderbuchkino und Lesewanderung

Veranstaltungen der Bücherei beim Ferienprogramm in Kaisheim
Von Tanja Kuchenreuther für Marktgemeinde Kaisheim
    Frau Schnitzler von der Gemeindebücherei beteiligte sich mit kurzweiligen Veranstaltungen am Ferienprogramm der Marktgemeinde. So startete für die älteren Kinder am Nachmittag wieder die beliebte Lesewanderung zur Rauschhütte am Haidwang. Thema dieser Wanderung war das Buch "Der Räuber Hotzenplotz und die Mondrakete". Beim Basteln einer Mondrakete, verschiedenen Spielen im Wald sowie einer Schatzsuche verging die Zeit wie im Flug. An der Hütte angekommen konnten sich die Kinder bei Pizza, Obst und Muffins stärken. Bereits vormittags waren beim Bilderbuchkino die jüngeren Kinder angesprochen. Zu der Geschichte "Dr. Brumm auf dem Ponyhof" konnten die Mädchen und Jungen rätseln, Spiele machen und basteln. Auch bei dieser Veranstaltung hatten die Kinder viel Spaß und Freude.

