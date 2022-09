Privatleute wollen Bisons auf Weide bei Kaisheim halten – zu gefährlich?

Plus Privatleute wollen auf einer Grünfläche bei Kaisheim einige dieser Wildrinder halten. Doch der Gemeinderat hat Bedenken.

Auf Wiesen im Donau-Ries-Kreis weidet mancherorts exotisches Rindvieh. Beispielsweise grasen seit vielen Jahren Schottische Hochlandrinder in der Region. Auch Wasserbüffel trotten als Fleischlieferanten durch umzäunte Landschaft. Wildrinder sind robust und können die ganze Zeit im Freien gehalten werden. Nun wollen Privatleute südlich von Kaisheim eine Weide für Bisons errichten. Die aus Nordamerika bekannten Rinder beschäftigen derzeit die Gemeinde Kaisheim.