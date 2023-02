Ein Eichenstamm bringt den Staatsforsten 12.500 Euro

Der Staatsforsten-Betrieb Kaisheim beteiligt sich an der Wertholzversteigerung in Bopfingen und erzielt Top-Erlöse.

Bei der Wertholzversteigerung (Submission) in Bopfingen gab es heuer für den Staatsforsten-Betrieb Kaisheim Grund zum Jubeln. Ein Eichenstamm mit 3,5 Festmetern aus den Wäldern, für die der Betrieb in Nordschwaben und darüber hinaus zuständig ist, erhielt das höchste Gebot der ganzen Versteigerung. Der Stamm brachte einen Erlös von 12.500 Euro. Dies war laut Pressemitteilung "das beste Ergebnis, das der Forstbetrieb jemals erzielen konnte".

Insgesamt boten 24 Waldbesitzer bei der Submission 3300 Festmeter Laub- und Nadelholz an. Die Nachfrage nach dem sogenannten Wertholz sei nach wie vor hoch, was sich in den guten Preisen widerspiegle. Die „Braut“ - so wird der teuerste Stamm einer Submission genannt - hatte Revierleiter Simon Brandner im Distrikt „Untere Hölzer“ des Reviers Wörnitzstein ausgesucht. Nun geht der Stamm an eine Firma in Norddeutschland, die daraus wertvolle Furniere für den Möbel- oder Innenausbau fertigen will.

Insgesamt beteiligte sich der Forstbetrieb Kaisheim mit rund 216 Festmetern an der Versteigerung. Neben Eichen, die mit etwa 90 Festmetern den Großteil ausmachten, legte der Betrieb nach Auskunft von Leiter Helmut Weixler vor allem Eschen und Lärchen auf.

Verkaufsleiter Quirin Neuner, der die Stämme zusammen mit den Revierleitern ausgesucht und vorbereitet hatte, habe das richtige Gespür gehabt: "Mehrere Eichenstämme aus den Revieren Finningen, Kaisheim, Monheim und Wörnitzstein erzielten mit deutlich über 5000 Euro Spitzenpreise. Unser Durchschnittspreis bei Eiche lag mit knapp 1300 Euro pro Festmeter rund 460 Euro über dem Eichen-Durchschnitt der Submission."

„Auch die Ergebnisse bei den Lärchenstämmen können sich sehen lassen“, so Quirin Neuner. Das teuerste Exemplar dieser Baumart mit einem Preis von 4100 Euro (880 Euro je Festmeter) kam aus dem Revier Thierhaupten. Die Baumart Esche brachte im Durchschnitt 330 Euro je Festmeter. Die am höchsten gehandelte Esche aus dem Revier Finningen erzielte rund 2300 Euro (470 Euro pro Festmeter). (AZ)