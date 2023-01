Der Breitbandausbau in der Gemeinde Kaisheim wird bald fortgesetzt

In der Marktgemeinde Kaisheim erhält ein Teil der Anwesen Glasfaseranschlüsse. In Gunzenheim ist die Maßnahme bereits abgeschlossen.

Sobald es das Wetter zulässt, wird in mehreren Ortsteilen der Marktgemeinde Kaisheim der Breitbandausbau fortgesetzt. Dies gab Bürgermeister Martin Scharr nun im Gemeinderat bekannt. Der Ausbau erfolgt durch die Firma DSLmobil in den förderfähigen Gebieten der Kommune. Dazu zählen Teile des Kernorts und der Ortsteile. An die Anwesen, die in diesen Zonen liegen, werden Glasfaserkabel verlegt.

In Gunzenheim sind nach Auskunft von Scharr diese Arbeiten bereits abgeschlossen, in Altisheim fangen sie erst an. Die laufenden Maßnahmen für schnelles Internet sollen bis Ende 2023 fertig sein. (wwi)