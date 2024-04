Kaisheim

vor 19 Min.

Bürgermeister-Unfall: Gemeindepolitik läuft auf Sparflamme

Plus Die Gemeinde Kaisheim befindet sich seit dem unfallbedingten Ausfall von Bürgermeister Martin Scharr zunehmend in einer schwierigen Situation. Das ist der aktuelle Stand.

Von Wolfgang Widemann

Der öffentliche Teil der Sitzung des Gemeinderats in Kaisheim in dieser Woche war schon fast vorbei, da stellte Martin Bock wieder einmal die Frage, die seit Monaten irgendwie über allem schwebt. Das Ratsmitglied erkundigte sich nach dem Gesundheitszustand von Bürgermeister Martin Scharr und der Aussicht auf dessen Rückkehr. Scharr ist seit Juli 2023 nach einem schweren Unfall krankgeschrieben. Kürzlich fanden in einer Spezialklinik in Ludwigshafen Untersuchungen statt, deren Ergebnisse mit Spannung erwartet werden.

Die Situation in der Marktgemeinde ist schwierig. Zwar hat Zweiter Bürgermeister Markus Harsch gleich nach Scharrs Unfall die Amtsgeschäfte im Rathaus übernommen und sich dafür auch in seinem eigentlichen Job als Justizvollzugsbeamter beurlauben lassen. Jedoch trat Harsch aus gesundheitlichen Gründen vom Posten des Vize-Bürgermeisters zurück. Seitdem springt notgedrungen Dritter Bürgermeister Manfred Blaschek ein. Der ist freilich in einer Druckerei beschäftigt und kann die Amtsgeschäfte quasi nur nach der Arbeit erledigen. Der Versuch, in den Reihen der Ratsmitglieder zügig einen neuen Zweiten Bürgermeister zu finden, schlug fehl.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen