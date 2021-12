Kaisheim

Corona-Ausbruch: Kaisheimer Häftlinge in Zellen verbannt

Weggesperrt: In der JVA Kaisheim müssen die Häftlnge wegen eines Corona-Ausbruchs die meiste Zeit in den Zellen bleiben.

Plus Nun hat es auch die JVA in Kaisheim erwischt: Weil dort eine Reihe von Häftlingen an Covid-19 erkrankt ist, sind in dem Gefängnis strikte Maßnahmen angeordnet.

Von Wolfgang Widemann

Lange ist die Justizvollzugsanstalt (JVA) Kaisheim von einem größeren Corona-Ausbruch verschont geblieben. Nun hat sich das Virus aber in dem Gefängnis ausgebreitet. Betroffen sind vor allem Häftlinge. Die müssen nun mit drastischen Maßnahmen zurechtkommen.

