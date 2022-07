Das Corazón-Quartett: Spanischer Wind weht durch Kaisheim

Vier Musiker lassen im Gewölbe der einstigen Klosterbrauerei Flamenco-Rhythmen erklingen. Sie haben dem "Levante" ihre CD gewidmet. Worum es ihnen geht.

Der Levante ist ein warmer Wind, dem in Spanien übernatürliche Kräfte zugeschrieben werden. Jetzt wehte er - sozusagen - in Kaisheim. Denn die Musiker vom Corazón Quartett haben ihm eine CD gewidmet und die Stücke auf der Kleinkunstbühne im Gasthaus Thaddäus präsentiert.

Gleich mit dem ersten Lied versetzt das Quartett das Publikum gedanklich „Richtung Süden“. Bei den Zuhörern wippen Füße, wiegen Schultern, trommeln Hände im Takt. Die Musik an diesem Abend ist eine Mischung aus eigenen Kompositionen und Interpretationen von Stücken berühmter Jazz- und Flamenco-Musiker. Mal ruhig, mal rhythmisch. Mal melancholisch, mal fröhlich. Allerhand spannende Instrumente kommen zum Einsatz, ebenso Tonaufnahmen. Zum Beispiel Meeresrauschen im Stück „La Gomera“ oder Stimmengewirr von der Plaza Larga in Granada in der gleichnamigen Komposition. Wenn man die Augen schließt, meint man, man wäre da: Auf der kanarischen Insel mit dem Berg über dem Meer oder Flamenco tanzend auf der Plaza in der spanischen Stadt.

Die vier Musiker von Corazón haben ihr Herz an den Flamenco verloren

Corazón ist Spanisch für Herz und im Gewölbe der alten Klosterbrauerei in Kaisheim ist offensichtlich, dass die vier Musiker ihres an den Flamenco und südamerikanische Musik verloren haben. Die Hände von Charly Böck fliegen schneller über seine Trommeln, als das Auge erfassen kann, immer mit einem breiten Grinsen im Gesicht. Die Mimik von Kontrabassist Peter Cudek erzählt die Geschichten der Lieder. Wolfgang Wallner versinkt in seinem Gitarrenspiel. Und Lori Lorenzen, der durch den Abend führt, schwärmt von den Orten, denen seine Kompositionen gewidmet sind, und den Musikern, deren Lieder das Quartett interpretiert. „Um richtig Flamenco spielen zu können, muss man allerdings mal in Spanien gelebt haben“, sagt er fast entschuldigend.

Es war der dritte Anlauf des Quartetts, auf der Kaisheimer Kleinkunstbühne zu stehen. Erst musste das Konzert 2021 wegen der Pandemie abgesagt werden, dann im März 2022 verschoben werden, weil die Band aufgrund einer Covid-Infektion absagen musste. Auch wenn es jetzt geklappt hat - in Kaisheim spürt man nach wie vor die Auswirkungen von Covid-19. „Aktuell ist es schwierig, die 150 Plätze im Saal vollzukriegen“ berichtet Josef Hörmann, 1. Vorsitzender des Fördervereins Kleinkunstbühne im Thaddäus. „Viele Besucher müssen kurzfristig wegen Covid absagen, immer öfter werden Tickets an der Abendkasse nicht abgeholt.“ Sind die Einnahmen geringer als die Kosten für die oft hochkarätigen Künstler, kommt der Förderverein für die Kostendifferenz auf. In Zukunft werde man wohl auf ein System mit Vorabzahlung umstellen müssen, so Hörmann.

Das Programm im Thaddäus geht langsam zu Ende. Hoffest ist am 23. Juli

Das Programm des ersten Halbjahres neigt sich dem Ende zu. Jürgen Panitz, Mehlprimel und Mitbetreiber des Gasthaus Thaddäus, nutze den Abend, um auf die noch anstehenden Veranstaltungen hinzuweisen: Am Freitag, 22. Juli, macht mit dem Gipsy Tango Trio Tzigan aus Argentinien noch mal ein Stück Südamerika im Thaddäus Station. Am Samstag, 23. Juli, findet das traditionelle Hoffest statt.

