Das Heidebrünnl vermittelt Gemeinschaft

Bei der Mitgliederversammlung des Freundeskreises Heidebrünnl in Kaisheim wurde eine erfolgreiche Jahresbilanz 2024 vorgestellt. Die Kapelle war an 51 Tagen geöffnet. 15 Andachten und zwei Gottesdienste konnten gefeiert werden. 14 verschiedene Musikgruppen fördern mit der Kraft der Musik die religiösen Feiern. Insgesamt besuchten über 1500 Personen die Veranstaltungen. Nicht mitgezählt sind die vielen Einzelbesucher, die während der Öffnungszeiten kamen. Die Mitglieder des Freundeskreises engagieren sich in vielfältiger Weise. Sie übernehmen bei religiösen Feiern kirchliche Dienste, pflegen die Blumen der Anlage, übernehmen Mäh- und Baumpflegearbeiten und halten die Wanderwege in Schuss. Ebenso sind verschiedene Personen zu den Öffnungszeiten der Kapelle zur Betreuung anwesend. Bei größeren Veranstaltungen gab es Unterstützung von den Feuerwehren aus Kaisheim und Gunzenheim sowie vom Bauhof der Gemeinde. Zum 20-jährigen Jubiläum gab es eine Reihe von Neuerungen. Eine Kirchenfahne wurde gestiftet. Die Schrift "20 Jahre Heidebrünnl -Kapelle " ist erschienen. In Zusammenarbeit mit dem Geopark Ries wurde eine Infotafel über die Kapelle aufgestellt. Im Herbst konnte der Ernst-Seifert-Rundwanderweg eröffnet werden. Diese Neuerungen tragen dazu bei, gute Kontakte zur Öffentlichkeit herzustellen und Interesse und Aufmerksamkeit für das Heidebrünnl zu wecken. Alle dargestellten Aktivitäten leben vom ehrenamtlichen Einsatz und die finanziellen Aufwendungen werden überwiegend vom Freundeskreis getragen. Der 3. Bürgermeister Manfred Blaschek zeigte sich beeindruckt von dem vielfältigen Engagement des Freundeskreises. Er stellte fest, dass das Heidebrünnl zu einer festen Größe der Marktgemeinde geworden ist und eine Ausstrahlung über die Gemeinde hinaus hat. Der Vorsitzende des Freundeskreises Franz Oppel machte deutlich: "Das Heidebrünnl ist ein Ort des Glaubens und der Begegnung. Darüber hinaus stiftet es Gemeinschaft sowohl für Kaisheim, wie für den Landkreis."

