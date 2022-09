Der Torbogen am Rathaus in Kaisheim wird gesperrt

Der Torbogen zwischen Münsterplatz und Zunftweg in Kaisheim ist nach Ansicht des Gemeinderats eine Gefahrenstelle. Deshalb wird nun reagiert.

Der historische Torbogen am Rathaus in Kaisheim wird für Autos gesperrt. Dies soll mittels eines Pollers geschehen. Das hat der Gemeinderat beschlossen. Anlass dafür, so teilte Bürgermeister Martin Scharr dem Gremium mit, sei das Verhalten mancher Autofahrer, welche die Verbindung vom Münsterplatz zum Zunftweg als Abkürzung nutzen – und oft mit flottem Tempo durch den Torbogen "schießen".

Dies passiere zu bestimmten Zeiten – beim Arbeitsbeginn und -ende in der Justizvollzugsanstalt – und stelle eine gewisse Gefahr dar, befinde sich doch auf beiden Seiten des Durchgangs am Rathaus und am Strauß-Haus jeweils eine Tür. (wwi)