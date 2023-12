Die Kaisheimer Glocken sind eine Sensation

Von Adalbert Riehl - 12:00 Uhr Artikel anhören Shape

Die sechs Glocken des Marienmünsters erzählen Geschichte und Geschichten. Warum sie kein Opfer der Kriege wurden und was Mozart und Schiller mit ihnen zu tun haben.

Als Wolfgang Amadeus Mozart in der Weihnachtszeit 1778 zwölf Tage lang Gast der Reichsabtei Kaisersheim war, erklangen vom Marienmünster her sechs Glocken aus dem Kirchturm. Es war dasselbe Geläut, das durch die Jahrzehnte und Jahrhunderte weiter tönte. Dasselbe Geläut, das noch heute dort zu hören ist. Am Heiligen Abend vor genau 245 Jahren verließ der damals 22-jährige Komponist die Abtei, in die er auf Einladung von Reichsprälat Cölestin Angelsprugger zu Besuch gekommen war. In Summe bringen es die sechs Glocken des Marienmünsters auf 2500 Jahre. Sie wurden zwischen 1536 und 1695 gegossen.

Auch die älteste Glocke von 1536 trägt bereits aufwändige Verzierungen. Foto: Adalbert Riehl

Passend zu seinem Familiennamen ist Pater Stefan Kling für den guten Klang der Glocken und Orgeln in den Pfarreien des Bistums Augsburg zuständig. Bei der Frage nach besonderen Glocken im Dekanat Donauwörth zögert er nicht: „ Kaisheim hat ein komplett historisches Geläute. Ich schicke Ihnen Scans aus dem Glockenatlas zu, weil dieser nicht mehr zu kaufen ist“.

