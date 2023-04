Die peinliche Sache mit dem Mieder der Künstlerin im Thaddäus

Plus Beim Auftritt der Kabarettistin Katie Freudenschuss im Thaddäus in Kaisheim kommt es zu einer fast peinlichen Szene.

Die Situation ist so peinlich wie skurril: Da kommt eine Künstlerin direkt aus der Garderobe auf die Bühne und prompt funktioniert die Sprechgarnitur nicht. Kein Problem, würde man denken. Aber dann: Der Sender für das Gerät ist im Mieder von Katie Freudenschuss versteckt. Da bleibt nichts andres übrig – der verdutzten Künstlerin muss Wirt und "Tontechniker" Jürgen Panitz vor einem amüsierten Publikum "an die Wäsche".

Beherzt fischt Panitz mit einem Griff in den Rückenausschnitt des Kleides der Künstlerin das Gerät heraus, wechselt es und nach 15 Minuten kann Katie Freudenschuss endlich mit ihrem Programm beginnen. Das Publikum klopft sich auf die Schenkel und hat die Vermutung, dass die Panneneinlage Teil des Programms ist.