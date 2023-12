Kaisheim

Die "Schöne wilde Weihnacht" - weniger wild als hintersinnig

Plus Überbordende Fantasie und unvergleichlicher Wortwitz ist das Markenzeichen der Mehlprimeln. Was sie zusammen mit der Thürlesberger Tanzlmusik an authentischem Programm boten.

Zur "Wilden Weihnacht" hatte Mehlprimel Reiner Panitz mit Tochter Flavia und vier befreundeten Musikern ins Thaddäus nach Kaisheim eingeladen. Allzu wild für die stade Zeit wurde es dann aber doch nicht, eher typisch mehlprimelig, hintersinnig, volksmusikalisch authentisch und humorvoll bereichernd.

Mit überbordender Fantasie, unvergleichlichem Wortwitz und charakteristischer Skurrilität nahm Reiner Panitz seine Gäste mit in ein eigenes Advents- und Weihnachtsuniversum voll der bunten Mehlprimelgewächse. Seine Tochter Flavia begoss diese ganz fleißig, fand neue Humor-Kombinationen und ließ die „Wilde Weihnacht“ auf ihre Weise weiterwuchern.

