Flüchtiger Häftling aus Kaisheim ist nach drei Tagen gefasst

Die Polizei hat den am Montag getürmte Gefangenen der JVA Kaisheim jetzt in München festgenommen.

Die Flucht eines Häftlings der Justizvollzugsanstalt (JVA) Kaisheim dauerte nur wenige Tage. Der Polizei gelang es nun, den 51-Jährigen zu fassen.

Häftling in Donauwörth entflohen: Polizei fasst 51-Jährigen

Das Präsidium Schwaben Nord teilt mit, dass der Flüchtige in München habe festgenommen werden können. Er werde jetzt in die JVA nach Kaisheim zurückgebracht. Der Mann war - wie gemeldet - am Montag bei einem Arbeitseinsatz auf dem Gelände der Donauries-Ausstellung in Donauwörth zugange. Am Nachmittag machte sich der Gefangene aus dem Staub. Nach Informationen unserer Zeitung soll er unter dem Vorwand, auf die Toilette gehen zu müssen, verschwunden sein.

Polizei und Justiz starteten eine große Suchaktion. Jedoch blieb der Häftling verschwunden. Am Donnerstag konnte er in der Landeshauptstadt ausfindig gemacht und festgenommen werden. (AZ)

