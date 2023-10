"Wie die Zeit vergeht": Andrea Hutzler steht seit 30 Jahren am Dirigentenpult

Plus Die Leiterin des Kaisheimer Münsterchors feierte Jubiläum. Im Festgottesdienst wurde ihr musikalisches Engagement gewürdigt. Warum Lachen eine besondere Rolle spielt.

„Wie schnell doch die Zeit vergeht“, meinte Andrea Hutzler lachend, aber auch nachdenklich, in ihrem kurzen Statement im Festgottesdienst, den Ortspfarrer Pater Andreas Fritsch anlässlich des Kirchweihweihfestes und zugleich anlässlich ihres 30-jährigen Chorleiter-Jubiläums im Kaisheimer Marienmünster zelebrierte.

Dabei zitierte der Geistliche in seiner Ansprache Gedanken, die Papst Paul VI. am 23. November 1966 vor Mitglieder der Accademia di Santa Caecilia geäußert hatte: „Wie jede echte Kunst schließt vor allem aber die Musik das Herz des Menschen auf, womit jede Gottesverehrung beginnt: nämlich das Staunen des Herzens, woraus dann Lob und Dank gegen den erwachsen kann, der alles erschaffen hat.“ Gleichzeitig bedankte sich Pater Andreas bei der Chorleiterin, aber auch bei den Mitgliedern, die den Chor mittragen beziehungsweise getragen haben und auch bei Benedikt Pietsch, der seit 15 Jahren sein Amt als Organist versieht.