Kaisheim

18:00 Uhr

Drogenhandel im Gefängnis? Die Umstände bleiben nebulös

Es geht vor dem Landgericht Augsburg um Drogenschmuggel in der JVA Kaisheim. Das Verfahren musste ausgesetzt werden, da die Zeugenaussagen bisher keine Erhellung brachten.

Plus Was geschah wirklich in der JVA Kaisheim im Jahr 2018? Die Aufarbeitung gestaltet sich schwierig, denn die Zeugen kommen entweder nicht oder erinnern sich nicht.

Von Michael Siegel

Es zeichnete sich ab, dass es schwierig werden könnte, zu einem Urteil zu kommen. Am Ende musste das Schöffengericht das Verfahren gegen einen 51-jährigen ehemaligen Insassen der Haftanstalt Kaisheim aussetzen. Der Angeklagte soll schwunghaften Handel mit verbotenen Betäubungsmitteln getrieben haben.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .