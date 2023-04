Ein Bündnis in Kaisheim für die Energiewende?

Plus In Kaisheim gibt es eine Initiative für eine "Interessengemeinschaft Energieversorgung Kaisheim". Gemeinderat fasst einen ersten Beschluss.

Entsteht in Kaisheim ein Bündnis, um die Energiewende voranzubringen? Nach Auskunft von Bürgermeister Martin Scharr gibt es eine Initiative für eine "Interessengemeinschaft Energieversorgung Kaisheim". Den Anstoß dazu habe ein Bürger gegeben. Nun beschäftigte sich erstmals der Gemeinderat mit der Idee.

Das Ganze stehe noch ganz am Anfang, betont Scharr. Es sei offen, in welchen Bereichen sich die IG engagieren könnte. Denkbar sei vieles – vom Wärmenetz über Photovoltaik-Anlagen auf Dächern bis hin zu Solarparks. Mitmachen können sollen Privatleute, die Gemeinde und andere Institutionen.