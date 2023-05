Ein Energiebündel mit 360 Grad Schokoladenseite begeistert in Kaisheim

Plus Dave Davis nimmt im Kaisheimer Thaddäus Vorurteile mit Humor und versucht, den Deutschen afrikanische Lebensfreude zu vermitteln. Das kommt beim Publikum an.

Dave Davis ist ein lebensfroher Mensch. Zumindest vermittelt dies der 50-jährige Rheinländer auf der Bühne der Kleinkunstbrauerei Thaddäus und will dem Kaisheimer Publikum ein bisschen dieser Lebensfreude mit nach Hause geben. "Wenn Ihr als Thermometer hier reinkamt, will ich, dass Ihr als Thermostat wieder hier rausgeht", gibt Davis das Motto vor.

"Ruhig Brauner, Demokratie ist nichts für Lappen" heißt das Programm, das Davis - der vielen aus dem Fernsehen mit seiner Figur des gut gelaunten Putzmannes "Motombo" bekannt sein dürfte – mit nach Kaisheim gebracht hat. Das Programm hört sich auf den ersten Blick politischer an, als es ist. Dennoch verpackt der Kölner, mit Wurzeln aus Uganda, ein paar klare Botschaften und nimmt vor allem Vorurteile gegenüber Ausländern gnadenlos auf die Schippe.