Ein gebürtiger Donauwörther leitet künftig das Revier Kaisheim

Thomas Lutz war zuvor für das Revier Feldheim zuständig. Mit dem Naturreservat Sulz hat er sich in der Vergangenheit ausführlich beschäftigt.

Der gebürtige Donauwörther Thomas Lutz kehrt zurück in die heimatlichen Wälder: Der 48-jährige Forstbeamte und Revierleiter am Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (AELF) Nördlingen-Wertingen hat das Forstrevier Feldheim abgegeben und wechselt zum Revier Kaisheim. Das staatliche Forstrevier ist neben den Wäldern im Markt Kaisheim auch für die Beratung und waldbauliche Förderung der Stadt Donauwörth sowie der Gemeinden Tapfheim, Buchdorf, Fünfstetten und Mertingen zuständig. Das teilt das AELF mit.

Nach dem Forststudium in Weihenstephan schloss Lutz berufliche Stationen am Forstamt Dillingen, im Köschinger Forst bei Ingolstadt und zuletzt im Raum Marxheim und im Unterem Lechtal an. In seiner Diplomarbeit hatte sich Lutz im Jahr 2000 mit dem Naturwaldreservat Sulz im Staatswald nahe Kaisheim beschäftigt, wo er die natürlichen Prozesse im Waldökosystem untersuchte. Die Donauwörther Zeitung titelte damals „Im Urwald herrscht die Buche…“.

Klimawandel: Lutz befürwortet einen naturnahen Mischwald

Mit Blick auf den Klimawandel und den damit verbundenen Waldschäden hält es Lutz jedoch nicht für ausreichend, nur auf die Rotbuche zu setzen. Es gehe vielmehr darum, einen naturnahen, klimatoleranten Mischwald aufzubauen: „Neben der Eiche und selteneren heimischen Baumarten wie Elsbeere und Feldahorn werden künftig auch andere Baumarten eine wichtigere Rolle spielen.“ Im Forstrevier Kaisheim schließt sich den naturnahen, von Esche, Ahorn und Eiche geprägten Auwäldern entlang der Donau im Süden ein mehr von der Fichte dominierter Revierteil an, während die Jurawälder nördlich der Donau wiederum von Buchen, Hainbuchen und Eichen geprägt sind. Auf Lutz wartet also ein abwechslungsreiches Revier mit sehr unterschiedlichen Bodenverhältnissen und Waldbeständen.

Aktuell muss sich der Förster noch um viele Anliegen in seinem bisherigen Revier Feldheim kümmern und bittet deshalb die Waldbesitzerinnen und Waldbesitzer in seinem neuen Revier um Geduld. Seine Arbeitsschwerpunkte werden vorrangig der Umbau von Fichtenbeständen zu klimatoleranten Mischwäldern und die vom Eschentriebsterben betroffenen Waldbestände sein. Im Rahmen von Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen wird Lutz interessierten Waldbesitzern Hinweise und Tipps zu waldbaulichen Fragen, zur zielgerichteten Pflege von Beständen, zur Steigerung der Biodiversität und zu weiteren Aspekten der Waldbewirtschaftung geben. Darüber hinaus bietet er zur Erfüllung des waldpädagogischen Auftrags der bayerischen Forstverwaltung auch Schulklassenführungen an.

Für die Beratung und finanzielle Förderung von Waldumbaumaßnahmen ist Thomas Lutz unter Telefon 09099/920833 oder 0173/8640166 sowie per Email thomas.lutz@aelf-nw.bayern.de erreichbar. Seine Bürosprechstunden am Neuhof bei Kaisheim sind dienstags von 9 bis 12 Uhr. (AZ)