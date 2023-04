Kaisheim

18:00 Uhr

Ein neues Baugebiet entsteht an der Kirche in Sulzdorf

Direkt an Kirche und Pfarrhaus in Sulzdorf weist die Gemeinde Kaisheim ein neues Baugebiet aus.

Plus Der Gemeinderat in Kaisheim zeigt sich mit den Plänen für das Baugebiet einverstanden.

Das neue Baugebiet "Am Kapellenfeld" in Sulzdorf nimmt Konturen an. Planer Jost Goodts hat dem Gemeinderat in Kaisheim den Entwurf erläutert. Demnach sollen auf der bisherigen Wiese in unmittelbarer Nähe der Kirche und des Pfarrhauses sieben Wohnhäuser errichtet werden können.

Die Parzellen, die zwischen 700 und 927 Quadratmeter umfassen sollen, werden bis auf eine Ausnahme über zwei Stichstraßen von der Ortsdurchfahrt (Wemdinger Straße) her erschlossen. Da es sich bei dieser um eine Kreisstraße handelt, muss entlang dieser ein 15 Meter breiter Streifen frei von Bebauung sein. Parallel zur Straße wird ein Gehweg angelegt. Es sollen Einzel- und Doppelhäuser entstehen können. Durch die Nähe der kirchlichen Baudenkmäler werde man wohl "nicht zu viele Dachformen" zulassen dürfen, erklärte Goodts.

