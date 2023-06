Kaisheim

vor 39 Min.

Einbrecher an Waschanlagen erbeuteten allein in Schwaben über 45.000 Euro

Die Polizei suchte am Dienstag nochmals den Bereich um die SB-Autowaschanlage in Kaisheim ab.

Plus Die Ermittlungen der Polizei nach der Festnahme einer Bande, die an Waschanlagen aktiv war, laufen weiter auf Hochtouren. Suchaktion in Kaisheim ist erfolgreich.

Von Wolfgang Widemann

Auch mehrere Tage, nachdem die Polizei eine Bande von Einbrechern in Donauwörth erwischt hat, laufen die Ermittlungen weiter auf Hochtouren. Am Dienstag suchten uniformierte Kräfte aus Augsburg erneut das Gelände um die SB-Autowaschanlage in Kaisheim ab - und waren erfolgreich.

Die Kripo Dillingen überwachte drei Verdächtige bereits seit Wochen. Die Männer, die zuletzt im Raum Neuburg wohnhaft waren, stehen im Verdacht, seit April in Schwaben und in Oberbayern mindestens 27 Einbrüche in Autowaschanlagen verübt zu haben. Meist hatten es die Täter auf die Technikräume abgesehen, über die sie an den Inhalt der Automaten gelangten.

