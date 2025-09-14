Erlebnistour durch Kaisheim

Im Rahmen des Ferienprogramms Kaisheim lud der Pfarrgemeinderat Kaisheim/Hafenreut gemeinsam mit dem Förderverein Heidebrünnl zu einer Erlebnis-Tour durch Kaisheim und den angrenzenden Wald ein. Treffpunkt war im Marienmünster Kaisheim. Von dort aus ging es in den Wald, in dem ein Barfußpfad auf die Kinder wartete. Mit verbundenen Augen gingen sie mutig über diesen und versuchten die unterschiedlichsten Materialien zu erfühlen, was allen sichtlich Spaß bereitete. Im Anschluss ging die Wanderung weiter, bevor die Kinder beim nächsten Stopp ihre Geschicklichkeit beim Pantomimespiel unter Beweis stellen konnten. Nach der Spielpause machten sich die Mädchen und Jungen dann auf in die letzte Etappe, bei der sie die unterschiedlichsten Waldmaterialien sammelten. Gestärkt mit einem Eis kamen sie im Pfarrgarten an. Dort wurde dann aus den gesammelten Gegenständen eine tolle Tischdeko gebastelt. Bevor es nach Hause ging gab es dann noch für jeden eine Bratwurst in der Semmel und ein Getränk. Die Veranstaltung fand großen Anklang: Die Kinder waren mit Begeisterung dabei.

