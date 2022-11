Österreichischer Kabarettist im Thaddäus: Es gibt nur einen Rudi Schöller

Mit Wiener Schmäh redet sich ein österreichischer Kabarettist im Thaddäus in Kaisheim in die Herzen seines Publikums. Die Zeit spielt dabei augenscheinlich keine Rolle mehr.

Wenn er spricht, dann klingt das nach Urlaub. Das habe ihm einmal die Besucherin eines Kabarettabends in Norddeutschland gesagt. So bemüht sich Rudi Schöller bei seinem Gastspiel auf der Kleinkunstbühne des Thaddäus in Kaisheim, den Wiener Schmäh zu verdeutschen. Das gelingt dem Österreicher vorzüglich, wenn er sich dabei dann doch im Erzählton immer wieder verliert.

In Österreich ist Schöller durch das Fernsehen bekannt geworden

Rudi Schöller kennt man in Österreich durchs Fernsehen. Der Kabarettist, einst als Rudi Schöllerbacher aufgewachsen, mimt im TV einen stummen Diener. Hier, auf der Kabarettbühne, ergreift er mit Bedacht das Wort – und redet und redet und redet. Mal schüchtern, mal forsch. Nichts ist zu spüren vom Kammerdiener Vormärz aus dem Kult-Talk „Wir sind Kaiser“ im österreichischen Fernsehen.

Kein Thema, das Schöller in Kaisheim auslässt. Er gleitet manchmal ins Schlüpfrige ab, kann aber auch ernst, wenn es um politische Themen geht. Beim Fußball wird er derweil fast euphorisch. Als Kind habe er aus Deutschland den Song „Es gibt nur einen Rudi Völler“ gehört. Prompt baut er den Fan-Gesang aus den Fußballstadien in sein Programm ein und plötzlich singen alle im Auditorium „Es gibt nur einen Rudi Schöller“. Mit solchen Kalauern wärmt er sein Publikum auf, tritt auch gerne in den Dialog mit sich spontan äußernden Zuschauern.

Ministrant sei er gewesen, berichtet der vielfach ausgezeichnete Kabarettist. Das wolle inzwischen niemand mehr sein. Deshalb schlage er vor, die Bezeichnung in „Prayer Boy“ zu ändern. Die Kirche wolle weltlicher werden, hat Schöller festgestellt. Sein Beitrag dazu: Mc Church, Ashes to go am Aschermittwoch, X-Mas statt des Wortes Weihnachten.

Viagra als Antibiotikum verkauft

Immer wieder nimmt Schöller die Zuhörerinnen und Zuhörer mit zu seinen analog aufgewachsenen Eltern. Er berichtet von seiner Mutter, die ihrem Mann Viagra als Antibiotikum „verkauft“ habe. Der Erfolg sei so enorm gewesen, dass sie ihm schließlich abgeraten habe, die Tabletten weiter zu nehmen. Doch, von wegen, sein Vater habe ihr erklärt, dass man die Antibiotika in einer Packung „immer zu Ende nehmen muss“.

Und dann ist da der wunderliche Umgang mit Computern, Google Maps und dem Smartphone. Seine Mutter habe eine Zeit lang jeden Tag bei Google Maps nachgeschaut, ob die Tomaten bei der Nachbarin besser wachsen als ihre. Er als Sohn habe es nicht übers Herz gebracht, ihr zu erklären, dass immer das gleiche Bild gezeigt werde. Schließlich sei die Mama so glücklich gewesen, dass Nachbarins Tomaten so schlecht gediehen.

Die Oma mit ihrer Vorliebe für Zitronen-Waffelschnitten habe die moderne Welt noch viel schlechter verstanden. Ihre Lieblings-Moderatoren im Fernsehen habe sie deshalb immer zurückgegrüßt. Oder er nimmt das Publikum mit zu sich und seiner Freundin und Themen wie Kinder, Heiratsantrag und Urlaube. Da landet er bei Pinguinen. Was das Kaisheimer Publikum nicht weiß: Im österreichischen Fernsehen hat der Vormärz eine tragende Rolle. Er balanciert regelmäßig ein Tablett mit Pinguin-Schneekugeln durch die Sendung. Als Pinguin-Fan sei er eigens nach Neuseeland geflogen, um die Tiere in echt zu sehen.

Dass er sich hoffnungslos in der Zeit verliert, stört in Kaisheim niemand. Es ist einfach amüsant, dem Rudi Schöller zuzuhören. Fast ist es so, wie wenn man mit dem Nachbarn bei einem Feierabend-Bier plaudert...