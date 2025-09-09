Fahrt zum 1. Heimspiel des FC Bayern in die Allianz-Arena

Ein fester Bestandteil des Ferienprogrammes der Marktgemeinde Kaisheim ist die Fahrt zum 1. Heimspiel des FC Bayern München in die Allianz Arena. Wie zu erwarten, war auch diese beliebte Fahrt innerhalb kürzester Zeit ausgebucht und so machten wir uns zum Start der neuen Bundesliga-Saison am 22.08.2025 mit 20 Kindern auf den Weg nach München. Der Rekordmeister und Titelverteidiger hatte das Team von RB Leipzig zu Gast und sorgte bei diesem Spiel sofort für klare Verhältnisse. Zum Saisonauftakt feierte der FC Bayern einen klaren 6:0 Sieg, bei dem Spitzenstürmer Harry Kane gleich drei Treffer erzielte. Die Stimmung im Stadion war aufgrund der hervorragenden Leistung der Bayern grandios. Auch unsere Kinder bejubelten die einzelnen Treffer lautstark und einige von ihnen waren dabei sogar in der Live-Übertragung von Sky zu sehen. So traten wir nach Abpfiff glücklich die Heimreise nach Kaisheim an, wo jedes Kind sich noch über ein kleines Präsent des Organisators freuen durfte.

Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.

Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!