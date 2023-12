Fahrzeug brennt lichterloh - Schaden 50.000 Euro

Aufgrund eines technischen Defekts geriet ein Hybrid-Auto in Brand. Die Feuerwehr Kaisheim war mit 25 Mann vor Ort.

Totalschaden in Höhe von rund 50.000 Euro entstand, als ein Hybridfahrzeug am Donnerstag gegen 21.40 Uhr in Flammen aufging und völlig ausbrannte. Wie die Polizei mitteilt, passierte der Vorfall auf der B 2 nahe Kaisheim. Dort war ein 61-jähriger Fahrer in Richtung Norden unterwegs, als die Kühlflüssigkeitslampe aufleuchtete mit dem Hinweis, er solle die Kühlflüssigkeit nachfüllen. Daraufhin leuchtete die Motorkontrollleuchte auf und das Auto verlor enorm an Leistung. Das Auto befand sich zu diesem Zeitpunkt kurz vor der Abfahrt Kaisheim Richtung Gewerbepark. Der 61-Jährige fuhr rechts ran und bemerkte Flammen, die aus dem Motorraum kamen. Wenige Minuten später brannte das Fahrzeug lichterloh. Der Mann konnte den Wagen rechtzeitig verlassen und wurde nicht verletzt. Ursache für den Fahrzeugbrand ist ein technischer Defekt. Die Freiwillige Feuerwehr Kaisheim war mit 25 Mann vor Ort, um das Feuer zu löschen, den Verkehr umzuleiten und die Fahrbahn zu reinigen. (AZ)