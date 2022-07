92-Jähriger sticht seinen Sohn in Kaisheim mit einem Messer nieder

Ein betagter Mann sticht seinem Sohn in Kaisheim im Landkreis Donau-Ries ein Küchenmesser in den Bauch. Die Folgen sind dramatisch. Die Kripo ermittelt.

In Kaisheim hat es am Donnerstag einen großen Einsatz von Polizei und Rettungskräften gegeben. Ein 92-jähriger Mann hat in dem Ort im Landkreis Donau-Ries seinen eigenen, 70-jährigen Sohn mit einem Messer lebensgefährlich verletzt.

Die Polizei in Donauwörth wurde gegen 12.10 Uhr darüber informiert, dass eine Person durch einen Messerstich verletzt worden sei. Sofort machten sich mehrere Streifen sowie der Rettungsdienst auf den Weg nach Kaisheim. Dort trafen die Kräfte in einem Mehrfamilienhaus einen 70-Jährigen an, der eine Stichverletzung am Bauch hatte. Zunächst sah diese dem Vernehmen nach nicht so schlimm aus. Die Sanitäter brachten den Verletzten zur näheren Untersuchung ins Krankenhaus nach Nördlingen.

92-jähriger Vater sticht Sohn in Kaisheim Messer in den Bauch: Motiv ist noch unklar

Dort stellten die Ärzte aber fest, dass das Opfer lebensbedrohliche Verletzungen hatte. Der Mann drohte dem Vernehmen nach zu verbluten. Durch eine Notoperation konnte der Zustand des 70-Jährigen stabilisiert werden. "Nach aktuellem Stand besteht keine Lebensgefahr mehr", so das Polizeipräsidium Schwaben Nord am Freitagmittag.

Derweil nahm die Polizei den mutmaßlichen Messerstecher in der Wohnung fest. Es handelt sich um den Vater des Opfers. Der 92-Jährige leistete keinen Widerstand. Nach bisherigen Erkenntnissen der Kripo Dillingen – diese übernahm den Fall – stach der Senior seinem Sohn ein Küchenmesser in den Bauch. Zu dem möglichen Grund macht die Polizei momentan keine Angaben. "Das ist Gegenstand der Ermittlungen", erklärte Pressesprecher Markus Trieb. Die Beamten stellten das Messer sicher.

Die Polizei nahm den 92-Jährigen am Donnerstag in Gewahrsam. Ein Richter in Augsburg soll im Laufe des Freitags über das weitere Verfahren entscheiden. Sprich: Es muss noch geklärt werden, ob der Senior in Untersuchungshaft kommt. Als Tatvorwurf steht laut Trieb zumindest eine gefährliche Körperverletzung im Raum. Der Vorwurf könne aber auch bis hin zu einem versuchten Tötungsdelikt gehen. Dies alles werde jetzt von Staatsanwaltschaft und Gericht in Augsburg geprüft. (wwi/AZ)

Lesen Sie dazu auch