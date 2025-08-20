Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Donauwörther Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Donauwörth
Icon Pfeil nach unten

Kaisheim: Ferienprogramm

Kaisheim

Ferienprogramm

Ferienprogramm Markt Kaisheim, Töpfern des Obst- u. Gartenbauvereins Altisheim-Leitheim
Von Franz Rotzer
    • |
    • |
    • |
    Kinder die getöpfert haben
    Kinder die getöpfert haben Foto: Andrea Pfefferer

    Der Obst- und Gartenbauverein Altisheim-Leitheim hat im Zusammenhang mit dem Ferienprogramm des Marktes Kaisheim mit 24 Kindern getöpfert. Es wurden Schalen mit Katzen- und Hundeköpfen sowie Zaunhocker als Drachen und Katzen gestaltet.

    Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt

    Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.
    Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden