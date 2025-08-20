Der Obst- und Gartenbauverein Altisheim-Leitheim hat im Zusammenhang mit dem Ferienprogramm des Marktes Kaisheim mit 24 Kindern getöpfert. Es wurden Schalen mit Katzen- und Hundeköpfen sowie Zaunhocker als Drachen und Katzen gestaltet.

