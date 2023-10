Kaisheim

Flächen für Windräder: So äußern sich die Gemeinderäte in Kaisheim

Die möglichen Bereiche für Windräder sollen in der Fortschreibung des Regionalplans festgelegt werden.

Plus Der Regionalplan wird bezüglich der Windkraft überarbeitet. Wo sich der Kaisheimer Gemeinderat Vorranggebiete vorstellen kann – und wo nicht.

Von Wolfgang Widemann

Auf dem Gebiet der Marktgemeinde Kaisheim sind in dem Entwurf für einen neuen Regionalplan sechs mögliche Vorrangflächen für Windräder vorgesehen. Die Kommunen in der Region werden derzeit zur Fortschreibung des Plans bezüglich der Nutzung der Windenergie gehört. Die Kaisheimer Ratsmitglieder haben sich damit beschäftigt und stellen im Rahmen der "informellen Anhörung zu Suchräumen" an den Regionalen Planungsverband eine grundsätzliche Forderung.

Das Thema Windräder war vor ein einigen Jahren in der Kommune bereits aktuell, als ein Investor das Areal zwischen Sulzdorf und Bergstetten als Standort im Auge hatte. Damals gab es Proteste aus der Bevölkerung der beiden Dörfer. Die Gemeinderäte baten den Verband nach Auskunft von Zweitem Bürgermeister Markus Harsch deshalb jetzt noch einmal, dieses Vorranggebiet aus dem Plan zu nehmen.

