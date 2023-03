Flutrisiko, Wohnanlage und Büchereigebühren

Der Gemeinderat in Kaisheim befasst sich am Dienstag, 7. März, mit einer Reihe von Themen. In der Sitzung, die bereits um 18.30 Uhr im Saal des Rathauses beginnt, soll das Sturzflut-Risikomanagement für den Bereich der Kommune vorgestellt werden. Zudem liegt ein Antrag auf die Verlängerung der Baugenehmigung für eine Wohnanlage in der Hauptstraße vor. Weitere Punkte sind unter anderem die Gebührensatzung für die Bücherei, die Errichtung von Urnengräbern in Altisheim und ein Antrag für eine Satzung zur Errichtung von Photovoltaikanlagen. (AZ)