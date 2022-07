Furios und virtuos: Konzert in Kaisheim mit "Tzigan"

Plus Die weit gereiste Gipsy-Tango-Formation beglückte im Thaddäus-Biergarten ihr Publikum auf vielfältige Art. Warum der musikalische Mix so faszinierend war.

Einen unvergesslichen Abend bescherte das weit gereiste Trio „Tzigan“ den Gästen seines furiosen Konzertes im Biergarten der Kleinkunstbühne Thaddäus in Kaisheim. Das Gipsy Tango Trio aus Cordoba in Argentinien faszinierte mit einem höchst eigenständigen Mix aus Roma-, Gipsy- und Tangomusik.