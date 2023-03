Gemeinde Kaisheim führt Offene Ganztagsschule ein

Plus Für Kinder in der Kaisheimer Grundschule gibt es bald eine weitgehend kostenfreie Nachmittagsbetreuung. Das hat der Gemeinderat beschlossen.

Diese Nachricht werden Eltern von Grundschülern in Kaisheim gerne hören: Wer Kinder in diesem Alter hat, kann bald eine Betreuung bis weit in den Nachmittag hinein in Anspruch nehmen - und das zum Großteil kostenlos. Die Grundlage dafür hat der Gemeinderat am Dienstagabend geschaffen: Er beschloss, dass vom Schuljahr 2023/24 an in Kaisheim eine Offene Ganztagsschule (OGTS) in Betrieb geht.

Das Thema Kinderbetreuung hatte in der Kommune zuletzt für einige Diskussionen gesorgt. Derzeit gibt es an der Kaisheimer Grundschule eine Mittagsbetreuung. Die ist im Sommer 2022 für die Erziehungsberechtigten ziemlich teuer geworden. Die Gemeinde erhöhte im vorigen Jahr nicht nur die Gebühren für Kinderkrippe und Kindergarten, sondern auch für die Mittagsbetreuung. Bei dieser fiel die Anhebung am deutlichsten aus.

Zuletzt kritisierte eine Elterninitiative Teile des Kaisheimer Gemeinderats heftig

Manche der Eltern meldeten ihren Nachwuchs aus der Betreuung ab, weil sie das Geld dafür nicht mehr aufbringen wollen oder können. Es formierte sich eine Initiative gegen die Gebührenerhöhung. Die griff zuletzt in einem "Offenen Brief" Teile des Gemeinderats massiv an und prangerte angebliche zweifelhafte Entscheidungen in anderen Bereichen an. Bürgermeister Martin Scharr konterte, die Initiative habe Halbwahrheiten und Lügen verbreitet.

Derweil startete die Gemeinde eine Umfrage, um den Bedarf für eine Offene Ganztagsschule festzustellen. Anna-Lena Gayr, Leiterin der Kasse im Rathaus, stellte nun das Ergebnis vor und stellte die Einnahmen sowie die Kosten gegenüber. Zwar liege die Zahl der Interessenten für eine Langzeitgruppe (Betreuung bis 16 Uhr) etwas unter dem Mindestwert, jedoch habe die Regierung von Schwaben als Genehmigungsbehörde signalisiert, dass es für die staatliche Förderung eine Ausnahmegenehmigung geben könnte. Deshalb empfahl die Verwaltung den Ratsmitgliedern eine OGTS mit drei Gruppen (zwei bis 14 Uhr, eine bis 16 Uhr), in denen jeweils bis zu 23 beziehungsweise 25 Kinder betreut werden könnten.

Die Offene Ganztagsschule ist von Montag bis Donnerstag gebührenfrei

Den Bestimmungen zufolge wären Montag bis Donnerstag gebührenfrei. Nur freitags müssten die Eltern einen Beitrag zahlen. Dieser orientiert sich dem Vorschlag der Verwaltung zufolge an den Tarifen für die momentane Mittagsbetreuung. bei dieser verzeichne die Kommune momentan jährliche Gesamteinnahmen durch staatliche Zuschüsse und Elternbeiträge von rund 41.500 Euro. Bei der OGTS in der vorgestellten Form wären es 50.500 Euro. Anna-Lena Gayr verdeutlichte die Vorteile dieser Lösung: "Das wäre die größte Entlastung für die Eltern. Die Finanzen spielen für diese keine Rolle mehr."

Aus den Reihen des Gemeinderats meldete sich lediglich Zweiter Bürgermeister Markus Harsch zu Wort. Er begrüßte den Wechsel zur OGTS und betonte die soziale Komponente. Damit sei die Gemeinde auch gut aufgestellt. Von 2026 an sei die Offene Ganztagsschule ohnehin schrittweise vorgeschrieben. Bürgermeister Scharr führte an, es könnten im ersten Jahr zusätzliche Schulbusse für die Kinder aus den Ortsteilen benötigt werden. Ziel der Kommune sei, die Eltern zu entlasten. Der Gemeinderat sprach sich einstimmig für die OGTS aus.

Die Leitung der Grundschule in Kaisheim ist für die Offene Ganztagsschule zuständig

An dieser sollen die Kinder einen strukturierten Tagesablauf haben und individuell gefördert werden. Verantwortlich für die OGTS ist die Leitung der Grundschule. Kinder müssen mindestens an zwei Nachmittagen pro Woche angemeldet sein. Die Teilnahme an den gebuchten Zeiten ist verbindlich. Soll heißen: Die Mädchen und Buben dürfen nicht einfach wegbleiben oder vorher gehen. Dies ist nur in begründeten Fällen mit schriftlicher Genehmigung der Schulleitung erlaubt.