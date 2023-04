Kaisheim

vor 43 Min.

Die Gemeinde Kaisheim investiert in diesem Jahr auf Pump

Das Sportgelände in Kaisheim befindet sich in einem desolaten Zustand. Nun will die Gemeinde die Erneuerung des Areals anpacken.

Plus Der Gemeinderat in Kaisheim verabschiedet den Haushalt für 2023. Diese Projekte will die Kommune heuer anpacken.

Von Wolfgang Widemann Artikel anhören Shape

Die Marktgemeinde Kaisheim möchte in diesem Jahr den Breitbandausbau vorantreiben, das marode Sportgelände im Kernort sanieren, zwei Baugebiete erschließen und Grundstücke kaufen. Zwar fließen teilweise hohe Zuschüsse, doch wirklich leisten kann sich die Kommune die beschlossenen Ausgaben eigentlich nicht. Läuft alles nach Plan muss die Gemeinde, die ohnehin schon tief in den roten Zahlen steckt, bis zum Jahresende rund 1,8 Millionen Euro neue Schulden machen. Dementsprechend ging es bei der Verabschiedung des Haushalts für 2023 im Gemeinderat wenig euphorisch zu.

Das Gremium, das unter anderem durch krankheitsbedingte Ausfälle arg ausgedünnt war, genehmigte das Zahlenwerk mit 8:2 Stimmen. Kämmerer Thomas Meyer erläuterte den Etat. Dass dieser nicht einfach zu stemmen sei, erkenne man schon daran, dass die Ratsmitglieder seit Ende 2022 sechs Zusammenkünfte benötigten, um das Finanzpaket für dieses Jahr zu schnüren. Meyer zufolge werden sich heuer die Einnahmen der Gemeinde erhöhen, was vor allem an steigenden Anteil an der Einkommenssteuer liegt. Hier fließen knapp drei Millionen Euro in die Kasse. Auf der anderen Seite steigen die Personalkosten deutlich (plus 345.000 Euro), was unter anderem am höheren Gehalt der Bediensteten liegen wird. Ob die eingeplante Erhöhung um 5,5 Prozent ausreicht, erscheine mit Blick auf die laufenden Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst eher fraglich, so der Kämmerer. Für Strom müsse die Kommune wohl 137.000 Euro mehr ausgeben und die Umlage, welche Kaisheim an den Landkreis Donau-Ries bezahlen muss, fällt um 164.000 Euro höher aus.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen