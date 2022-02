Kaisheim

Eine besondere Kita: Die Gemeinde Kaisheim plant einen Naturkindergarten

Auf dieser Wiese am Weiler Bertenbreit will die Gemeinde Kaisheim einen Naturkindergarten errichten. Derzeit läuft die Anmeldefrist für die neue Einrichtung.

Plus In einem Weiler bei Kaisheim soll ein Kindergarten entstehen, der bislang einmalig in der Region ist. Noch bis Mitte Februar können Eltern ihre Kinder anmelden.

Von Wolfgang Widemann

Die Marktgemeinde Kaisheim will noch in diesem Jahr mit einem neuen Betreuungsangebot für Kinder aufwarten, das in der Region offenbar bislang einmalig ist. Zum 1. September 2022 soll im Weiler Bertenbreit, im Volksmund besser bekannt als "Schlössle", ein Naturkindergarten in Betrieb gehen. Hinter den Kulissen laufen die Vorbereitungen schon seit einiger Zeit. Noch in diesem Monat sollen konkrete Entscheidungen getroffen werden.

