Gemeinde wehrt sich gegen Vorwürfe einer Elterninitiative

Plus Der Markt Kaisheim veröffentlicht eine Stellungnahme zu angeblich fragwürdigen Ausgaben. Es geht um einen Aufzug, ein WC und eine Weihnachtsfeier.

Die Marktgemeinde Kaisheim wehrt sich in einer viereinhalbseitigen Stellungnahme gegen die Vorwürfe, die kürzlich eine Elterninitiative in einem "Offenen Brief" erhoben hat. Sachverhalte seien völlig aus dem Zusammenhang gerissen und schlicht unrichtig dargestellt worden, erklärt Bürgermeister Martin Scharr gegenüber unserer Redaktion.

Die Elterninitiative, die sich – wie mehrfach berichtet – dafür einsetzt, dass die im Sommer 2022 von der Kommune vollzogene Erhöhung der Gebühren für Kinderkrippe, Kindergarten und Mittagsbetreuung zumindest teilweise zurückgenommen wird, kritisierte vor ein paar Wochen in dem Brief, der über Kaisheim hinaus "verteilt" wurde, die Finanzpolitik der Gemeinde. Die Rede war von einem jahrelangen "Missmanagement". Einem Teil des Gemeinderats attestierte die Initiative fehlende wirtschaftliche Kompetenz. Diese Anschuldigungen entbehrten jeglicher Grundlage, heißt es nun in der Erklärung der Gemeinde. Der Gemeinderat sei sich sehr wohl der finanziellen Situation der Kommune bewusst. Entscheidungen kämen oft nach ausführlichen und zeitintensiven Diskussionen zustande.

Gemeinde Kaisheim: Aufzug im Rathaus wurde nicht "vergessen"

Zu den einzelnen Punkten, welche die Elterninitiative beispielhaft anprangerte, gehörte eine Summe von 100.000 Euro für einen Aufzug, der im neuen Rathaus-Teil (Strauß-Haus) "vergessen" worden sei. Ein solcher Aufzug, so stellt die Kommune jetzt klar, sei stets vorgesehen gewesen, der Entwurf sei aber aus verschiedenen Gründen nicht zur Ausführung gekommen. Man habe eine neue Machbarkeitsstudie auf den Weg gebracht, "die mit einem Bauantrag und einstimmigen Beschlüssen in den Bauabschnitten 1 und 2 umgesetzt wurde". Im Bauabschnitt 3, der das sogenannte Eckgelenk des Komplexes betrifft, sei damals ein Aufzug eingeplant worden, da nur an dieser Stelle alle sieben Ebenen barrierefrei bedient werden könnten. Die Kostenschätzung für den Umbau dieses Gebäudeteils habe sich 2018 jedoch auf 3,3 Millionen Euro belaufen. Diese Summe sei derzeit für die Gemeinde nicht finanzierbar. Weil zudem die Verhältnismäßigkeit dieses Aufzugs mit Folgekosten in Frage gestellt worden seien, seien die Planungen "eher zu einer modularen Lösung" übergegangen. Soll heißen: Es soll laut Bürgermeister Scharr im Bereich des bisherigen Haupteingangs eine Art Hebebühne installiert werden, die wieder abgebaut und an anderer Stelle verwendet werden könne. Ein Zeitpunkt für diese Maßnahme stehe noch nicht fest.

Der von der Elterninitiative angeführte Betrag von 80.000 Euro für ein voll automatisiertes öffentliches WC im Ortsteil Gunzenheim begründet der Rathauschef in der Stellungnahme so: Die dortige Kirche erfreue sich großer Beliebtheit als Wallfahrtsort. Die Toilette sei mit großer Einmütigkeit im Rahmen der Dorferneuerung verwirklicht worden. Der hohe Preis liege auch daran, dass eine stabile Ausstattung gewählt worden sei, die gegen Vandalismus weniger anfällig ist.

Kosten für Versuch mit vernetzten Hundetoiletten betrugen lediglich 150 Euro

Der Behauptung, in Kaisheim seien "tausende Euro" für intelligente und smart vernetzte Hundetoiletten (mit elektronischen Füllmeldern) verschwendet worden, stellt die Gemeinde entgegen: Es habe sich nur um einen versuchsweisen Aufbau gehandelt, der den Haushalt der Kommune lediglich mit 150 Euro belastet habe.

Zur von der Initiative monierten Weihnachtsfeier des Gemeinderats heißt es in der Erklärung: Bereits vor der Feier seien die Ratsmitglieder übereingekommen, dass damit der Etat nicht belastet werden dürfe. Die Räte, die teilgenommen haben, hätten sich selbst finanziell beteiligt und auf das Sitzungsgeld der Jahresabschlusssitzung verzichtet. Der Bürgermeister habe den restlichen Fehlbetrag aus eigenen Mitteln beglichen.

Gemeinde Kaisheim überweist Geld an Kirchen für Prozessionen und Flurumgänge

Zum Kritikpunkt, die Kommune überweise jedes Jahr "1000 Euro für Fürbitten an die Kirche", schreibt die Gemeinde. Es handle sich um eine Summe von insgesamt 1200 Euro (200 Euro je Pfarrei) auf Grundlage von Vereinbarungen, die im Rahmen der Eingemeindungsverträge festgelegt worden seien – allerdings nicht für Fürbitten, sondern zum Beispiel für die Fronleichnamsprozessionen, Flurumgänge und sogenannten "Schauerämter". Zu berücksichtigen seien in diesem Zusammenhang auch die vielfältigen gesellschaftlichen Aktivitäten der Kirchengemeinden (unter anderem Krabbelgruppe und Gemeindefrühstück).

In der Stellungnahme wendet sich die Gemeinde auch direkt an die Initiative. Dem Markt sei ebenfalls nach wie vor an einer sozialverträglichen Lösung der Anliegen der Eltern gelegen.