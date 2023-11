Kaisheim

17:54 Uhr

Gemeinderat lässt Generalsanierung der Kaisheimer Sportanlage platzen

Das Sportgelände in Kaisheim befindet sich in einem desolaten Zustand. Daran wird sich wohl so schnell nichts ändern.

Plus In Kaisheim sollte das marode Sportgelände erneuert werden. Dafür findet sich im Gemeinderat aber keine Mehrheit. Auf welcher Grundlage eine Entscheidung fällt.

Seit Jahren verrottet das Sportgelände in Kaisheim. Das Rasenspielfeld ist erneuerungsbedürftig, die Leichtathletikanlagen sind marode und der Hartplatz ist so löchrig, dass beim Benutzen akute Verletzungsgefahr besteht. Deshalb strebte die Marktgemeinde zusammen mit dem Landkreis an, das Areal, das zwei Schulen und der Sportverein Kaisheim nutzten, komplett zu sanieren. Doch daraus wird nichts. Der Gemeinderat hat das Millionenprojekt platzen lassen.

Vor ein paar Wochen hatte zu dem Thema bereits eine denkwürdige Sitzung stattgefunden, die sich vor rund 70 Zuhörerinnen und Zuhörern über rund vier Stunden hinzog. Damals hatten die Ratsmitglieder die Pläne für eine rund 2,4 Millionen Euro teure Generalsanierung inklusive einer Erneuerung des Rasenspielfelds abgelehnt. Stattdessen sollte das Vorhaben in abgespeckter Form verwirklicht werden. Dieses Konzept sah unter anderem vor, dass der Fußballplatz lediglich renoviert wird. Die geschätzten Kosten hätten sich um circa 300.000 Euro auf knapp 2,1 Millionen Euro reduziert.

