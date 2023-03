Kaisheim ist gegen höhere Grundwasser-Entnahme in Genderkingen

Plus Mit Kaisheim wendet sich eine weitere Kommune gegen den Antrag der Wasserversorgung Fränkischer Wirtschaftsraum. Altisheim wäre besonders betroffen.

Neben den Gemeinden Genderkingen, Niederschönenfeld und Marxheim hat auch die Marktgemeinde Kaisheim etwas dagegen, dass der Zweckverband Wasserversorgung Fränkischer Wirtschaftsraum (WFW) die Erlaubnis erhält, künftig mehr Grundwasser in Nordschwaben zu entnehmen. Die Kommune fürchtet konkrete Nachteile für den Ortsteil Altisheim.

Dort befindet sich ebenfalls ein Trinkwasserbrunnen. Aus diesem werden vom Zweckverband Altisheimer Gruppe die Orte Altisheim, Leitheim, Hafenreut und Schäfstall versorgt. Würde dem WFW eine höhere Menge zugestanden, könnte auch der Grundwasserpegel in besagtem Gebiet der Gemeinde Kaisheim sinken, so die Befürchtung. Dies könnte sich auch auf die Tier- und Pflanzenwelt auswirken, so Bürgermeister Martin Scharr gegenüber unserer Redaktion. Ebenso könnten Schäden an Gebäuden auftreten.

Kaisheimer befürchten Auswirkungen auf Kläranlage, Leitungen und Kanäle

Eine Erhöhung der Wasserförderung durch den WFW aus den Brunnen bei Genderkingen würde automatisch bedeuten, dass deren Schutzgebiet erweitert wird. In diesem liegen auf Kaisheimer Gemarkung bislang Leitheim und die östliche Hälfte von Altisheim. In das vergrößerte Wasserschutzgebiet würde Altisheim komplett fallen.

Daraus ergäben sich laut Scharr weitere Einschränkungen. Für die Kläranlage für Altisheim und Leitheim wären höhere Auflagen zu erwarten, ebenso für Leitungen und Kanäle. Damit würden die Unterhaltskosten steigen. Baugenehmigungen wären schwieriger zu erhalten. Als ein weiteres Beispiel nennt der Bürgermeister, dass Notstromaggregate nicht mehr einfach aufgestellt werden dürften.

Ebenso monieren die Kaisheimer einem Beschluss des Gemeinderats zufolge die vom WFW beantragte Dauer der neuen Fördergenehmigung von 30 Jahren: "Das halten wir für etwas überzogen." Der WFW möchte, dass der neue Bescheid vom 1. Januar 2024 an gilt. Neben den Kommunen haben auch private Grundstückseigentümer die Möglichkeit, Stellungnahmen beim Landratsamt abzugeben, das für das Verfahren zuständig ist. Die Frist hierfür endet am 6. April.