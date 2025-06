Generalversammlung mit Neuwahlen des Fördervereins zum Erhalt der Hofwirtschaft Kaisheim

Zu Beginn der Versammlung begrüßte der 1. Vorsitzende Johann Schmid neben den zahlreich erschienenen Mitgliedern auch alle Ehrenmitglieder. Im Anschluss berichtete Schmid ausführlich über die zahlreichen Aktivitäten des vergangenen Jahres. Dass die Hofwirtschaft mittlerweile zweifellos der Mittelpunkt der Gemeinde Kaisheim ist, belegen allein schon die 14 „Donnerstags-Brett’l“, die von Ende Mai bis Ende August stattfanden und auch überregional äußerst stark besucht waren. Auch die Samstagsveranstaltungen mit lokalen Künstlerinnen und Künstlern und die bereits legendäre dreitägige „Hofwirt Weihnachts-Night“ trugen dazu bei, dass ein Dorfleben ohne das Engagement des Fördervereins kaum mehr denkbar ist. Im Januar fand die Spendenübergabe aller teilnehmenden Vereine aus dem Gewinn der „Hofwirt Weihnachts-Night“ statt. Der Förderverein selbst konnte dabei insgesamt 2200 Euro an verschiedene Organisationen übergeben. Auch dieses Jahr wird es wieder 14 „Donnerstags-Brett’l“ und Auftritte lokaler Künstler und Bands an fünf Samstagen unter dem Motto „Immer wieder Samstag’s“ geben. Auch die allseits beliebten Kaffeenachmittage und die Beteiligung des Vereins am Weihnachtsmarkt der Gemeinde sowie die „Hofwirt Weihnachts-Night“ werden fortgeführt. Nach dem Bericht der Schatzmeisterin Maria Mieling, bescheinigte Kassenprüfer Franz Christ ihr wie immer eine vorbildliche Kassenführung. Im Anschluss wurde der Vorstand sowie die beiden Kassenprüfer für die nächsten drei Jahre neu gewählt. Alle Kandidatinnen und Kandidaten wurden einstimmig gewählt: 1. Vorsitzender: Johann Schmid, 2. Vorsitzender: Michael Widemann, Schatzmeisterin: Maria Mieling, Schriftführerin: Sigrid Lausch, Chronist: Dominik Vogel, Protektor: Franz Oppel, Beisitzer: Roland Demharter, Josef Fischer, Franz Gruber, Hubert Mayr, Kassenprüfer: Franz Christ, Günter Zausinger

