Auch in diesem Jahr nahm die Graf-Heinrich-Grundschule Kaisheim wieder an der Aktion „Geschenk mit Herz“ teil. 58 Päckchen brachten die Schülerinnen und Schüler in den letzten Wochen mit in die Schule, um Kindern in Not eine besondere Freude zu machen. Herzlichen Dank an alle, die sich an dieser schönen Aktion beteiligt haben.

