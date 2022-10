"Gestohlene" Handys wurden im Schulbus nach Kaisheim vergessen

Ein angezeigter Diebstahl hat sich Missgeschick zweier Schüler entpuppt. Ihre Handys wurden nicht gestohlen, sondern sie hatten sie selbst im Bus vergessen.

Ein vermeintlich mieser Handyklau während eines Gottesdienstes in Kaisheim hat sich als falsche Vermutung entpuppt. Eine zwölfjährige Schülerin und ein Mitschüler, 14, hatten am Mittwoch bei der Polizei Donauwörth gemeldet, dass während des Besuchs in der Kirche ein Unbekannter ihre Smartphones gestohlen hätte.

Am Donnerstagnachmittag kontaktierte der Vater eines der geschädigten Jugendlichen telefonisch die Polizeiinspektion Donauwörth und gab an, dass die beiden zuvor "gestohlenen" Smartphones wieder aufgetaucht seien. Auf Nachfrage räumte er ein, dass beide Jugendliche das Handy vor Schulbeginn im Schulbus hätten liegen lassen. Zu einem Diebstahl kam es daher nicht. (AZ)