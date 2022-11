Kaisheim

Gibt es bald eine Offene Ganztagsschule in Kaisheim?

Plus In der Gemeinde Kaisheim wird darüber diskutiert, ob eine Offene Ganztagsschule eingerichtet werden soll. Das ist der Stand.

Von Wolfgang Widemann Artikel anhören Shape

In Kaisheim gibt es Überlegungen für eine Offene Ganztagsschule. Das Thema kam jetzt in der Sitzung des Gemeinderats kurz zur Sprache. Ratsmitglied Andre Schäfer erkundigte sich nach dem Stand der Dinge. Bürgermeister Martin Scharr erklärte, eine mögliche Offene Ganztagsschule an der Grundschule sei in Zusammenhang mit der Gebührenerhöhung bei der Kinderbetreuung ins Spiel gekommen.

