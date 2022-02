Kaisheim

vor 19 Min.

Gibt es bald Messgeräte an den Eingängen der Kaisheimer Ortsteile?

Der Ortseingang in Kaisheim von Donauwörth her ist einer der Bereiche, in denen Geschwindigkeitsmessgeräte fest installiert werden könnten.

Plus Mit stationären Geschwindigkeitsmessgeräten will die Freie Bürgerstimme in der Gemeinde Kaisheim für mehr Sicherheit auf den Straßen sorgen.

Von Wolfgang Widemann

Auf den Hauptverbindungen in fünf Kaisheimer Ortsteilen herrscht eine vergleichsweise hohe Verkehrsbelastung. Zu diesem Schluss kommt die Gemeinderatsfraktion der Freien Bürgerstimme (FBS). Die hat deshalb einen Antrag eingereicht. Demnach sollen an den Ortseingängen der Durchgangsstraßen in Altisheim, Hafenreut, Kaisheim, Leitheim und Sulzdorf in diesem Jahr insgesamt schon mal neun stationäre Geschwindigkeitsmessgeräte installiert werden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen