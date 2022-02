Kaisheim

Glasfaser-Anschluss fehlt noch in vielen Kaisheimer Anwesen

Plus Ein Ingenieurbüro hat im Hinblick auf einen Breitbandausbau die Situation in Kaisheim erkundet. Für welchen Weg entscheidet sich der Gemeinderat?

Von Wolfgang Widemann

Will die Marktgemeinde Kaisheim flächendeckend für schnelles Internet per Glasfaserleitungen sorgen, steht sie vor einer großen Aufgabe. Die Kommune hat von einem Ingenieurbüro die derzeitige Situation erkunden lassen. Dies geschah vor dem Hintergrund, dass der Breitbandausbau über die Förderung nach der sogenannte bayerische Gigabitrichtlinie erfolgen könnte. Das Ergebnis der Untersuchung: Weit über die Hälfte aller Anwesen in Kaisheim und den Ortsteilen wäre förderfähig.

