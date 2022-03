Komposthaufen in Brand: Feuerwehr-Einsatz in Gunzenheim

Feueralarm in Gunzenheim: Dort waren am Freitagabend rund 60 Kräfte im Einsatz.

Ein brennender Komposthaufen hat am späten Freitagabend für einen größeren Feuerwehr-Einsatz in Gunzenheim gesorgt. Das Feuer wurde um etwa 22.45 Uhr bemerkt. In der Alarmierung hieß es, eine Gartenhütte brenne.

Feuerwehren mit 60 Mann in Gunzenheim im Einsatz

Die Frewilligen Feuerwehren Gunzenheim, Kaisheim und Mündling eilten mit insgesamt rund 60 Kräften zu dem Garten. Dort stellte sich heraus, dass nur der Komposthaufen in Flammen stand. Die Ursache ist dem Vernehmen nach unklar. Die Hütte nebenan blieb unversehrt. Jedoch griff das Feuer auch auf das trockene Gras der anschließenden Böschung über. Die Einsatzkräfte löschten den Brand. Es entstand kein Sachschaden. (AZ)